Una politica di ricambio: l’alleanza economica con gli USA invece del MES europeo?

Qualche tempo fa il presidente Trump ha lanciato all’Italia l’invito-provocazione ad un’uscita dell’Italia dall’area euro e quindi dall’Europa economica.

Il sogno europeo in effetti era un progetto principalmente politico, particolarmente per la destra che per tanti anni ne ha fatto uno slogan.

Ma perché, visti i deprecabili risultati ottenuti negli anni dal sogno europeo, non apriamo seriamente le menti e proviamo a pensare che l’Europa – come disse qualcuno nell’800 riferendosi all’Italia – possa essere solo un’“espressione geografica”?

Vista poi la prova che l’Europa sta dando in questo periodo di Coronavirus, sopratutto per noi gli italiani, non è forse tempo di guardare avanti, anzi oltre?

I nostri governanti cercano d’indorare la pillola, o meglio la supposta, ma è evidente che l’Europa politica e identitaria non esiste – si pensi alla battaglia persa sulle radici cristiane – e anche dal punto di vista economico sta mostrato tutti i suoi limiti.

Niente sovvenzioni , neppure prestiti condivisi (cd Corona-bonds), ognuno deve fare per sé o accettare di essere commissariato dalla Troika.

Gli inetti governanti italiani, con la regia di Goebbels/Casalino, ci stanno dicendo di aver ottenuto dall’Europa solo un possibile maggiore indebitamento pubblico e quindi hanno varato una manovra in cui saremo aiutati solo ad indebitarci, tra l’altro con un termine di restituzione dei prestiti irragionevole di soli sei anni e facendoci pagare gli interessi, senza neanche offrirci contributi almeno per quelli.

Se le cose stanno così, salvo nuove imposte patrimoniali, dovremo convivere per anni con un indebitamento pubblico pesante e subire di anno in anno il progressivo soffocamento economico che l’asse Parigi-Berlino ci ha imposto da quando siamo entrati nell’Euro. Lacci, vincoli, anti-trust, divieto di aiuti di Stato… questo è quello che abbiamo ottenuto negli ultimi decenni da Bruxelles. Su questa strada continueremo ad impoverirci, cercando di sopravvivere.

Perché le cose dovrebbero cambiare restando al guinzaglio di Francia e Germania, visto che non esistono le più elementari premesse di solidarietà sociale ed economica?

Ma perché, tramontata l’ipotesi di una integrazione politica, non proviamo davvero a guardare altrove? Siamo in economia e quindi dovrebbe valere innanzitutto la legge dell’interesse e della concorrenza, questo ci insegnano gli amici tedeschi. Quindi smettiamola con gli inutili romanticismi sull’Europa, sulle comuni radici culturali e di civiltà.

Ed ecco la proposta: apriamo un serio tavolo di confronto per vedere se è possibile immaginare un’alleanza economica con Stati Uniti e Inghilterra che possa essere più vantaggiosa di quella con l’Europa a trazione franco-tedesca.

In diversi settori è già cosi. Pensiamo all’industria della difesa e dell’aerospazio: siamo meglio integrati con Stati Uniti e Inghilterra di quanto non lo siamo con Francia e Germania, che anzi ci ostacolano e vorrebbero fare un boccone della nostra industria. Ricordiamoci quanti problemi ha fatto la Francia in uno dei pochi settori che dovremmo guidare noi come la cantieristica o come ha colonizzato la nostra distribuzione alimentare.

E visto che abbiamo bisogno di finanziamenti, perché non pensiamo al sistema dollaro/Fed che sia Trump che Pompeo ci hanno già offerto come sponda? Non potrebbe sostenerci quanto e meglio del sistema Europa/BCE? Non sarebbe questo il famoso piano Marshall che tutti invocano?

Per stabilizzare i mercati, la FED può acquistare titoli di debito emessi da altri stati fornendo loro dollari. Si tratta di programmi semestrali dei quali, volendo, potremmo anche noi usufruire. Insomma, si sono create le condizioni per evadere dalla gabbia UE.

Ci sono certamente rischi di diventare ancor di più una colonia americana, ma a fronte di questi rischi c’è la certezza di essere oggi dei vassalli di Francia e Germania, con la prospettiva di venire commissariati dalla Troika Fmi/Bce/Ue.

C’è una vecchia regola di ogni trattativa difficile, come quella che stiamo per fare al Consiglio Europeo: sarai più forte nel negoziato se hai un’alternativa. Quella che si chiama una “politica di ricambio”…

