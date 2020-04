Una proposta dirompente: buoni sconto per la pace fiscale

È urgente programmare la ripartenza economica del paese. Dovrà essere “ bruciante” in modo da cercare di recuperare almeno parzialmente le perdite di queste settimane di ferie forzate passate a casa. Occorre quindi dare segnali di novità e ottimismo alle categorie produttive e alle imprese in grado di contrastare il clima da “decrescita felice”che sta diventando di vera e propria depressione.

In effetti il messaggio governativo di sostegno alle imprese è forte negli annunci, ma non è accompagnato da misure concrete in grado di innescare un processo di ottimismo e di ripartenza. Infatti, al più si parla di finanziamenti a basso tasso e comunque contingentati, che dovranno essere restituiti in un periodo abbastanza breve e non saranno disponibili per tutti.

Non è questo il sostegno che si aspettano le imprese italiane, questo è solo il minimo che si poteva fare e non è sufficiente a dare il necessario slancio all’economia.

Occorre dare segnali positivi e ribaltare la certezza che il soffocamento della economia, iniziato ben prima della crisi Covid-19, possa peggiorare quando terminerà questa emergenza.

E cosa fa invece il governo? Continua a dare solo segnali negativi di ulteriore pressione sugli italiani che pagano le tasse: basti pensare alla proroga dei termini di accertamento per l’anno 2015 introdotta dal decreto “Cura Italia” che è stata fortemente contestata dalle associazioni di categoria datoriali e produttive.

La sensazione è che lo Stato è e sarà sempre alla spasmodica ricerca di quattrini, spremendo il più possibile i contribuenti invece di agevolarne la ripresa dei consumi e degli investimenti.

In questo contesto generale drammatico, una misura che potrebbe contribuire alla distensione di rapporti fra Stato e contribuenti nel comune interesse e testimoniare che lo Stato intende promuovere seriamente la ripartenza, senza per questo abbassare la guardia sull’evasione fiscale, sarebbe l’introduzione di “buoni per la pace fiscale”.

Il Ministero dell’Economia potrebbe vendere buoni di taglio variabile rappresentativi di imposte pagate che i contribuenti potrebbero acquistare e tenere in un cassetto. In caso di accertamento il contribuente potrebbe riservarsi di opporre i buoni che avrebbero un valore effettivo pari ad un multiplo (almeno il doppio) di quanto speso per acquistarli.

In questo modo il contribuente comprerebbe una sorta di assicurazione contro il fisco, mentre il fisco continuerebbe a fare il proprio lavoro di controllo e verifica senza condizionamenti e con immutata forza nella lotta all’evasione.

Si potrebbero concepire buoni più o meno costosi nel caso debbano avere validità anche sul fronte sanzionatorio. Ad esempio con un costo maggiorato del 30% rispetto al buono semplice atto a pagare solo le imposte ci si potrebbe “coprire” dal rischio sanzionatorio che spesso arriva al 120% o al 240% dell’imposta.

Ogni contribuente potrebbe quindi comprarsi questa “polizza assicurativa” contro il fisco e decidere liberamente quanto spendere e per quanto “coprirsi” per ogni anno fiscale.

In caso di verifica o rilievo o accertamento di qualsiasi tributo collegato ad un anno fiscale, si potrebbe decidere di opporre il buono, che potrebbe essere in tutto o in parte consumato, o conservarlo per altra occasione.

L’acquisto dovrebbe poter essere effettuato in modo semplice e anonimo presso le banche, le poste o il tabaccaio. Ai fini antiriciclaggio dovrebbe essere classificato come pagamento di imposte generico e non dovrebbe essere segnalato dall’intermediario. I contribuenti avrebbero l’obbligo di validare il buono presso un notaio entro pochi giorni dall’acquisto per evitare che possa essere scambiato, dichiarando anche l’anno di copertura fiscale del buono, continuando tuttavia a mantenere l’anonimato.

Una misura del genere potrebbe distendere i rapporti fisco/contribuenti, assicurare un considerevole gettito e costituire valida base di ripartenza dell’economia.

